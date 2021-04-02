Цей геніальний трюк робить каву смачною та допомагає схуднути

Кава допомагає почати день та не містить калорій. Принаймні, якщо ви насолоджуєтеся нею без молока та цукру. Але як додати трохи солодкавості гіркому напою, не потрапивши у пастку калорій?

Проста хитрість може одночасно допомогти та зміцнити здоров'я, пише Medikforum.

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І ось як вона працює: щедра дрібка меленої кориці надає гіркій каві приємний смак, а також має багато переваг для здоров'я. Смачна спеція, яку ми використовуємо для випічки, містить багато важливих мінералів, таких як кальцій, марганець, калій, залізо і магній.

Кориця також багата клітковиною, яка сприяє здоровому травленню й антиоксидантами, що запобігають окислювальному стресу. Популярна спеція не тільки допомагає економити калорії при вживанні кави, а й містить вторинні рослинні речовини, які також знижують рівень цукру в крові, що також стимулює спалювання жиру.

Тож не полінуйтеся додати до кави трохи кориці, щоб не лише насолодитися цим популярним напоєм, а й принести користь організму. А також не забувайте про те, що бажано пити не більш як 3 чашки еспресо на день.

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