Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Бокс

Три хитрих прийоми, завдяки яким ви сподобаєтеся будь-кому

  • 38
Комунікація - фото 1
Комунікація / zygmantovich

Крім того, що у спілкуванні треба просто бути собою, можна використовувати і прийоми, які завжди вас виручать.

Уміння зробити так, щоб людина себе похвалила сама. Наприклад, говорите щирі компліменти. А коли співрозмовник почне скромничати і відмовлятися, то заперечте: "А як же?" – і на ходу приведіть докази. Ваше завдання – делікатно домогтися того, щоб з вами погодилися.

І ще: Чотири незручні речі, про які партнер вам розповість, якщо дійсно кохає

Проявляйте співчуття. Для цього необхідно уважно слухати співрозмовника. Люди слухають тільки для того, щоб дочекатися своєї черги заговорити. Зламайте це уявлення. Зосередьтеся на співрозмовникові, його історії, деталях, щиро ставте запитання і цікавтеся. А під час наступної зустрічі поцікавтеся, як у нього справи, згадавши деталі минулого розмови.

Спілкування - фото 362365
Спілкування

Прохання про послугу. Попросіть надати дріб'язкову послугу, яка не складе труднощів. Таким жестом ви транслюєте свою довіру і розташування, і це допомагає розкритися у відповідь. Новому знайомому буде приємно, що ви звернулися саме до нього. А ще людям просто подобається бути корисними і отримувати за це подяку.

Читайте також: Чому чоловіки говорять капості жінкам, яких кохають

Джерело: medium
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі детективні серіали осені 2019, які захоплюють з перших хвилин
  • 13 жовтня, 21:00
  • 5539
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 495
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1830481
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради