Три хитрих прийоми, завдяки яким ви сподобаєтеся будь-кому

Крім того, що у спілкуванні треба просто бути собою, можна використовувати і прийоми, які завжди вас виручать.

Уміння зробити так, щоб людина себе похвалила сама. Наприклад, говорите щирі компліменти. А коли співрозмовник почне скромничати і відмовлятися, то заперечте: "А як же?" – і на ходу приведіть докази. Ваше завдання – делікатно домогтися того, щоб з вами погодилися.

І ще: Чотири незручні речі, про які партнер вам розповість, якщо дійсно кохає

Проявляйте співчуття. Для цього необхідно уважно слухати співрозмовника. Люди слухають тільки для того, щоб дочекатися своєї черги заговорити. Зламайте це уявлення. Зосередьтеся на співрозмовникові, його історії, деталях, щиро ставте запитання і цікавтеся. А під час наступної зустрічі поцікавтеся, як у нього справи, згадавши деталі минулого розмови.

Спілкування

Прохання про послугу. Попросіть надати дріб'язкову послугу, яка не складе труднощів. Таким жестом ви транслюєте свою довіру і розташування, і це допомагає розкритися у відповідь. Новому знайомому буде приємно, що ви звернулися саме до нього. А ще людям просто подобається бути корисними і отримувати за це подяку.

Читайте також: Чому чоловіки говорять капості жінкам, яких кохають