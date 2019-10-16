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Чому чоловіки говорять капості жінкам, яких кохають
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Нерідко ми чуємо про такі ситуації, коли чоловік носить жінку буквально на руках, а потім, в один день, просто може взяти й принизити її недобрим словом. Чому ж так відбувається?
Низький емоційний інтелект
В силу свого низького емоційного інтелекту, чоловікам доволі складно виявляти будь-які емоції, почуття, а ще важче висловлювати їх словами. Насправді це стосується не тільки близьких, але і в цілому оточуючих його людей.
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Дитяча модель поведінки
Необхідно також пам'ятати, що навколишнє середовище, в якому виховується дитина, що відбивається на її поведінці в майбутньому. Якщо ще будучи маленьким він не бачив іншої моделі поведінки, крім як батьківської лайки на матір, а ще гірше, якщо щось більше, то робіть висновки.
Реакція на низьку самооцінку дівчини
Нерідко буває так, що в чоловікові прокидається бажання заподіяти своїй жінці біль на емоційному рівні. А все тому, що він ніби відчуває підсвідомістю її невпевненість в собі і низьку самооцінку, а отже і слабкість. Часом, чоловік таким чином намагається показати свою силу або навіть домінування. Однак, коли жінка йде, він не зовсім розуміє, що зробив щось не так.
Бажання занизити самооцінку
Тут вже дещо інша ситуація, оскільки чоловік навмисно намагається знизити самооцінку жінки, самоутверджуючись таким чином. Варто тільки закинути вудку і дати слабкій статі привід для сумніву в собі самій і все, далі тільки вміла маніпуляція.
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