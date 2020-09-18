Три головні ознаки того, що ваші стосунки ведуть до весілля

Зібрали для вас три основних сигнали, які говорять про те, що швидше за все ви повільно, але вірно переходите в новий етап свого життя – створення сім'ї.

Вам не байдуже, чи полюбить вас сім'я партнера

Коли ви одружуєтеся, родичі вашого партнера стають частиною і вашої родини. І якщо ви в серйозних стосунках, ви надаєте великого значення відносинам з рідними вашого обранця: проводите з ними багато часу, хвилюєтеся, що вони скажуть або запитають, сподіваєтеся на їх схвалення.

І ще: Що категорично не можна робити під час сварки з коханою людиною

Ви разом здатні приймати важливі рішення

Поки люди не пов'язані тенетами шлюбу, вони схильні приймати рішення виходячи з власних вигод. Але як тільки ви вступаєте в серйозні стосунки, ви починаєте враховувати і думку вашого партнера. Будьте впевнені, якщо ваша половинка не боїться брати участь в плануванні вашого майбутнього, не боїться разом з вами приймати життєво важливі рішення, ви готові ставати чоловіком і дружиною. І ви заздалегідь знаєте, що будете разом пишатися тим майбутнім, що створили ви вдвох.

Ваш партнер не боїться розмовляти з вами відверто

У відносинах необхідна чесність і вміння пояснити партнеру, що він може бути не правий. Якщо ваш партнер не вдається до підвищення голосу, а спокійно може показати вам, що ви десь помиляєтеся, у вас є всі шанси побудувати міцні і довгі стосунки.

Це цікаво: 5 токсичних типів людей, від яких варто триматись якомога далі