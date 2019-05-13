Ваш секс буде відмінним, якщо винести зі спальні цю річ

Масштабне дослідження Natsal показало, що ж вельми негативно впливає на інтимне життя. Як виявилося, саме цей предмет, яким ми користуємось щодня, змушує нас усе рідше думати про секс!

З 2001 року науковці запустили масштабний проект Natsal – національне дослідження сексуальної активності й образу життя.

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Саме з цього року вчені почали зауважувати падіння сексуальної активності, пік якого припав на 2007 рік і більш-менш "зафіксувався" до 2012 року. А ось у 2012 році смартфони (мова піде саме про них) почали виходити на ринок масово, що суттєво вплинуло на кількість та якість сексу.

Один з дослідників, професор Кей Веллінгс відзначає, що через смартфони "грань між суспільним і приватним життям стирається. Ви повертаєтесь додому і продовжуєте працювати або продовжуєте здійснювати покупки, тобто робите все, крім... звичайних розмов. Ви не відчуваєте близькості, коли лише телефонуєте партнерові".

Таким чином, постійно розсіюючи увагу на інтернет та інші додатки у смартфоні, знижається сексуальне бажання.

В дослідженні відзначається, що проблему потрібно вивчати далі, адже негативний вплив смартфони мають не лише на інтимне життя, а й на соціальні зв'язки, а також спілкування.

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