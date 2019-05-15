Як часто жінки досягають оргазму: відповідь учених

Буквально кожен чоловік прагне максимально задовольнити свою партнерку. Втім, чи кожному представнику сильної половини людства вдається довести її до оргазму? Відповідь на це питання дають науковці.

Почнімо з сухої (чи не зовсім) статистики: у гетеросексуальних стосунках жінки на 30% рідше досягають оргазму, якщо порівнювати з їхніми партнерами.

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Щоби дійти до таких висновків були вивчені дані 52 500 дорослих американців.

З'ясувалося, що 95% чоловіків завжди або майже завжди досягають оргазму під час сексу. Натомість у жінок статистика не така втішна – не більше, ніж 65% панянок досягають піку насолоди. На думку сексологів, причиною цього є брак знань про жіночий організм і оргазм, зокрема.

Багато представниць прекрасної половини людства потребують стимуляції кількох ерогенних зон, аби досягти оргазму. Натомість порнофільми "згодовують" нас міфами, пов'язаними з миттєвим оргазмом, який жінки отримують просто під час сексу.

Також 36% жінок зізналися, що потребують стимуляції клітора для досягнення оргазму під час сексу. Ще 36% опитаних зазначили, що ця процедура "була б бажаною". Лише 18,4% представниць прекрасної половини людства відзначили, що досягають кульмінації просто під час сексу.

Згідно з дослідженням журналу Archives of Sexual Behavior, розкуті в ліжку жінки, частіше опитують своїх партнерів про вподобання під час сексу, вихваляють їх за успішний секс, надсилають спекотні СМС протягом дня, а також не бояться фантазувати та випробовувати нові пози у сексі.

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