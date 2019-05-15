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Як часто жінки досягають оргазму: відповідь учених

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Чоловікам слід краще вивчити ерогенні зони своїх коханих - фото 1
Чоловікам слід краще вивчити ерогенні зони своїх коханих

Буквально кожен чоловік прагне максимально задовольнити свою партнерку. Втім, чи кожному представнику сильної половини людства вдається довести її до оргазму? Відповідь на це питання дають науковці.

Почнімо з сухої (чи не зовсім) статистики: у гетеросексуальних стосунках жінки на 30% рідше досягають оргазму, якщо порівнювати з їхніми партнерами.

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Щоби дійти до таких висновків були вивчені дані 52 500 дорослих американців.

З'ясувалося, що 95% чоловіків завжди або майже завжди досягають оргазму під час сексу. Натомість у жінок статистика не така втішна – не більше, ніж 65% панянок досягають піку насолоди. На думку сексологів, причиною цього є брак знань про жіночий організм і оргазм, зокрема.

Жінки рідше досягають оргазму, ніж чоловіки - фото 327764

Багато представниць прекрасної половини людства потребують стимуляції кількох ерогенних зон, аби досягти оргазму. Натомість порнофільми "згодовують" нас міфами, пов'язаними з миттєвим оргазмом, який жінки отримують просто під час сексу.

Також 36% жінок зізналися, що потребують стимуляції клітора для досягнення оргазму під час сексу. Ще 36% опитаних зазначили, що ця процедура "була б бажаною". Лише 18,4% представниць прекрасної половини людства відзначили, що досягають кульмінації просто під час сексу.

Згідно з дослідженням журналу Archives of Sexual Behavior, розкуті в ліжку жінки, частіше опитують своїх партнерів про вподобання під час сексу, вихваляють їх за успішний секс, надсилають спекотні СМС протягом дня, а також не бояться фантазувати та випробовувати нові пози у сексі.

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Джерело: nbcnews
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