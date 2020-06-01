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Коронавірус Карантин

Іспанці попередили курців про небезпеку антисептиків

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Курців попередили про небезпеку антисептиків - фото 1
Курців попередили про небезпеку антисептиків

Антисептики стали звичайною річчю під час пандемії коронавірусу, однак курцям варто бути з ними дуже обачними. Чому – пояснили іспанські експерти.

Іспанське агентство з лікарських засобів і продуктів медичного призначення (AEMPS) при мінздоров'я повідомили всіх, хто курить, про те, що варто обережно ставитись до використання антисептиків. Хоч гігієна рук є дуже важливою під час поширення коронавірусу, але необачне ставлення до антисептичних гелів може також нашкодити.

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Річ у тому, що антисептики складаються з різної кількості спирту, про який точно можна дізнатись лише на етикетках від виробників. Якщо ж неправильно ними користуватись, то можуть виникнути опіки.

Курцям варто обережно використовувати антисептики - фото 407527
Курцям варто обережно використовувати антисептики

"Тримайте гелі якомога далі від джерел вогню і поверхонь, які нагріваються, а також прямих сонячних променів. Не куріть одразу після використання гелів", – наголошують фахівці.

До того ж, потрібно уникати можливості того, що антисептик потрапить в очі. Якщо ж таке трапилось, то варто їх одразу промити чистою водою та звернутись до свого лікаря.

Через антисептики можуть з'явитись опіки - фото 407528
Через антисептики можуть з'явитись опіки

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Джерело: ЙОД
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