Це вказує на надлишок вуглеводів у раціоні

Пропонуємо вам детально ознайомитися з головними ознаками, які вказують на велику кількість вуглеводів у раціоні.

Відчуття втоми

Якщо після прийому їжі відразу хочеться подрімати, це може бути пов'язано з вуглеводами. Вживання великої кількості вуглеводів підвищує рівень цукру в крові, викликаючи короткі сплески енергії в організмі і, в кінцевому підсумку, призводить до відчуття втоми.

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Завжди хочеться пити

Якщо з'являється спрага навіть після цілої пляшки води, це не завжди є ознакою того, що організму її не вистачає. Причина може ховатися в самому харчуванні. Після вживання їжі з високим вмістом вуглеводів, рівень цукру в крові підвищується, тому виникає відчуття спраги і відбувається часте сечовипускання. Вода допомагає зволожити кровотік і видаляє зайвий цукор через сечу.

Головні болі

Головні болі і мігрені є одними із симптомів, які ніколи не варто ігнорувати. Насправді вони можуть бути ознакою того, що організм страждає через надмірне споживання вуглеводів.

Вуглеводи

Перепади настрою

Харчування впливає на настрій. Можна відчувати себе щасливими і енергійними після того, як з'їли морозиво, оскільки всі вуглеводи перетворюються на цукор, даючи організму енергію на короткий період часу. Однак уже через кілька годин після цього з'являється емоційний зрив від цукрової лихоманки.

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