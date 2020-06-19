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Коронавірус Карантин

Учені назвали ідеальний фрукт для зміцнення імунітету влітку

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Додайте цей фрукт до свого звичного сніданку - фото 1
Додайте цей фрукт до свого звичного сніданку

Цього літа питання зміцнення імунітету особливо актуальне у зв'язку з пандемією коронавірусу. Допомогти зміцнити його може ківі. Розповідаємо, чому корисно регулярно їсти цей фрукт влітку.

Зміцнює імунітет. В одному ківі вагою 100 г міститься 154% необхідної нам добової дози вітаміну С, що майже удвічі більше, ніж у лимоні або апельсині. Вітамін С – потужний антиоксидант, що рятує від вільних радикалів, що викликають запальні процеси і рак, він також зміцнює імунітет всього організму.

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Допомагає при травленні. Ківі містить фермент під назвою актинідін, здатний розчиняти білки, він дуже схожий на папаїн з папаї. Більш того, ківі сприяє засвоєнню білків в організмі, що йде на користь пацієнтам з синдромом подразненого кишківника.

Забезпечує сяйво шкіри. Вітаміни С і Е в ківі чудово підходять для шкіри, оскільки є антиоксидантами, які перешкоджають процесам деградації. Візьміть кілька скибочок фрукта і нанесіть на шкіру для отримання найкращих результатів.

Знижує ризик проблем із серцем. Ківі насичене великою кількістю дієтичних волокон, які допомагають запобігати хворобам і зберігати достатню швидкість метаболізму. Вчені Університету Лідса довели, що вживання багатої на клітковину їжі знижує ризик серцево-судинних хвороб і захворювань коронарних артерій. Крім того, вчені стверджують, що такі продукти забезпечують ситість на триваліший період часу і контролюють метаболічні маркери.

Ківі не лише смачний, а й дуже корисний - фото 410888
Ківі не лише смачний, а й дуже корисний

Занурення в сон. Якщо у вас виникли проблеми зі сном, налягайте на ківі. Медичний університет Тайбея припустив, що фрукт містить дуже багато корисних для занурення в сон компоненти, а серед них антиоксиданти і серотонін. Два ківі за годину до відходу у ліжко позитивно впливають на появу почуття сонливості.

Корисно для вагітних. Ківі має медичні властивості – це прекрасне джерело фолатів, які корисні для майбутніх мам, оскільки сприяють розвитку плода. Крім того, ківі потрібен дітям, що ростуть.

Додавайте ківі до свого улюбленого сніданку та готуйте з ним смузі. Будьте здоровими, а також не забувайте зранку слухати Радіо МАКСИМУМ!

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Джерело: The Health Site
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