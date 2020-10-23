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Три дихальні вправи, що дозволяють швидко заспокоїтися

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Дихання - фото 1
Дихання / proexpress

Вчені з'ясували, що сигнали нервової системи, які надходять з дихальних центрів в мозок, змінюють тонус кори головного мозку. Виконання дихальних вправ, при яких вдих швидкий і енергійний, а видих повільний, сприяє розслабленню нервової системи, зняття емоційної напруги, нормалізації тиску.

1. Відпочинок

Сидячи або стоячи зробіть вдих. Видихаючи, нахиліться, розслабте шию і плечі, нехай голова і руки вільно висять. Затримайтеся на 1-2 хвилини, потім плавно випрямитеся.

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2. Перепочинок

Коли людина засмучена, вона мимоволі стримує дихання. Щоб розслабитися, треба зробити подих вільним. Три хвилини подихайте плавно, спокійно, глибоко. Не поспішайте, уявляйте, що всі проблеми зникли.

3. Спокійно дихаємо

Виконайте глибокий повільний вдих носом, повністю вдихнувши, затримайте дихання. Повільно видихніть через ніс. Знову виконайте те ж саме, але видих зробіть довшим на 1-2 секунди. Виконуйте вправу, кожен раз збільшуючи час видиху. Ви можете регулювати дихання, повільно рахуючи про себе.

Три дихальні вправи, що дозволяють швидко заспокоїтися - фото 431601

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Джерело: edu.mari
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