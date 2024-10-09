Три дати у жовтні, які вважаються невдалими для покупок

У сучасному світі багато людей звертаються до місячного календаря, щоб обрати найбільш сприятливі моменти для різних справ, зокрема покупок. Вважається, що фази місяця можуть впливати на наші емоції, рішення та енергію.

Ось три дати у жовтні 2024 року, коли астрологи радять утриматись від покупок, щоб уникнути фінансових втрат чи невигідних рішень. Уважно придивіться до них на Радіо МАКСИМУМ, щоб здійснювати успішний шопінг!

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13 жовтня – Перша чверть

Цей день може видатись активним і динамічним, але саме через підвищену енергію ми часто не зважаємо на важливі деталі. У період першої чверті Місяця виникає багато ентузіазму, але в цьому стані легко зробити імпульсивну покупку або витратити більше, ніж планували. Також можуть виникати непередбачувані фінансові ситуації. Для великих покупок або інвестицій цей час вважається невдалим, тому що наші рішення можуть бути емоційно забарвленими, а не раціональними.

21 жовтня – Остання чверть

Період останньої чверті місяця також не є сприятливим для покупок. У цей час наші сили знижуються, а здатність до концентрації слабшає. Це може призвести до прийняття не найкращих рішень, особливо щодо великих фінансових витрат. Емоції в цей час можуть бути нестабільними, і ми схильні до надмірного сумніву або, навпаки, поспішних дій. Речі, куплені в останню чверть, можуть не виправдати очікувань або швидко виявитися непотрібними.



Шопінг у ці дні не буде вдалим / Фото peoplecreations

28 жовтня – Повня

Повний місяць – це момент кульмінації, коли емоції досягають піка. У цей час ми можемо відчувати сильну напругу, що призводить до поспішних або імпульсивних рішень. Покупки, зроблені в період повні, часто виявляються не найкращими: речі можуть швидко вийти з ладу, або ж ми втратимо інтерес до них. Крім того, у цей день зростає ризик конфліктів і суперечок під час фінансових угод.

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Місячний календар радить уникати покупок у дні молодика, першої чверті та повні, оскільки ці фази місяця впливають на наш емоційний стан і здатність приймати зважені рішення. Якщо ви плануєте зробити важливу покупку у жовтні, варто звернути увагу на сприятливіші дати, коли місяць перебуває в гармонійних фазах, що сприяють обдуманим рішенням.