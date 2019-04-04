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Тренуємо уяву: з'явився порносайт, де є лише звуки та текст

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Цей сайт стане альтернативою PornHub - фото 1
Цей сайт стане альтернативою PornHub / Women's Health

Керолайн Шпігель (сестра Евана Шпігеля, засновника Snapchat), запустила порносайт для жінок, на якому нема візуального контенту. На платформу Quinn будуть викладатися лише аудіозаписи зі звуком сексу та тексти з еротичними сюжетами.

Сайт почне працювати з 13 квітня. Керолайн позиціює його як "менш грубий жіночий "PornHub". Користувачі зможуть відправляти на Quinn власні історії й аудіозаписи – перед публікацією все буде ретельно перевірятися.

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Ідея створення платформи виникла у Керолайн, коли вона боролася з анорексією та сексуальною дисфункцією, яку викликало захворювання.

Я багато читала про лікування та дізналася, що існує близько 30 схвалених FDA-препаратів від сексуальної дисфункції для чоловіків, і нуль – для жінок. Це великий облом, – зауважила дівчина.

Тренуємо уяву: з'явився порносайт, де є лише звуки та текст - фото 318891

Керолайн упевнена, що порно все ще слугує лише для задоволення бажань чоловіків, в навколо жіночого задоволення зберігається багато стереотипів. Фото та відео з "ідеальними" порноактрисами не дає жінкам розслабитися, а також часто викликає комплекси. Слухаючи звуки та читаючи історії, кожна може представити себе головною героїнею і дати волю своїм фантазіям.

Назву для стартапу придумав один із друзів Керолайн, котрий допомагав їй втілити цю ідею в життя. Одного разу він зустрів дівчину своєї мрії, котру звали Куінн.

Сайт уже зібрав понад 1 мільйон інвестицій, причому Шпігель стверджує, що її брат-бізнесмен ніяк їй не допомагав. Перших авторів творці будуть шукати на Reddit та Tumblr.

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Джерело: techcrunch
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