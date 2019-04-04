Тренуємо уяву: з'явився порносайт, де є лише звуки та текст

Керолайн Шпігель (сестра Евана Шпігеля, засновника Snapchat), запустила порносайт для жінок, на якому нема візуального контенту. На платформу Quinn будуть викладатися лише аудіозаписи зі звуком сексу та тексти з еротичними сюжетами.

Сайт почне працювати з 13 квітня. Керолайн позиціює його як "менш грубий жіночий "PornHub". Користувачі зможуть відправляти на Quinn власні історії й аудіозаписи – перед публікацією все буде ретельно перевірятися.

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Ідея створення платформи виникла у Керолайн, коли вона боролася з анорексією та сексуальною дисфункцією, яку викликало захворювання.

Я багато читала про лікування та дізналася, що існує близько 30 схвалених FDA-препаратів від сексуальної дисфункції для чоловіків, і нуль – для жінок. Це великий облом, – зауважила дівчина.

Керолайн упевнена, що порно все ще слугує лише для задоволення бажань чоловіків, в навколо жіночого задоволення зберігається багато стереотипів. Фото та відео з "ідеальними" порноактрисами не дає жінкам розслабитися, а також часто викликає комплекси. Слухаючи звуки та читаючи історії, кожна може представити себе головною героїнею і дати волю своїм фантазіям.

Назву для стартапу придумав один із друзів Керолайн, котрий допомагав їй втілити цю ідею в життя. Одного разу він зустрів дівчину своєї мрії, котру звали Куінн.

Сайт уже зібрав понад 1 мільйон інвестицій, причому Шпігель стверджує, що її брат-бізнесмен ніяк їй не допомагав. Перших авторів творці будуть шукати на Reddit та Tumblr.

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