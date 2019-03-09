Pornhub назвав найпопулярніші жанри порно серед жінок: пікантна статистика

До 8 березня Pornhub на прохання Mashable вивчив популярні жанри порно серед жіночої аудиторії. Дізнайся, що цікавить українських жінок. Ти здивуєшся.

Згідно з дослідженням, найчастіше переглядають відео з категорії "lesbian". Цікаво, що ця категорія найпопулярніша в більшості країн світу. Це збігається з загальними даними за підсумками 2018 року, але категорія "lesbian" вважається на 151% більш популярною серед жінок, ніж серед чоловіків.

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За версією Pornhub, трьома найпопулярнішими жанрами порно в Україні серед жінок стали хентай, фістинг та відео з участю росіян.

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