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Наречена Зінченка показала потужне відео з тренування

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Влада Седан з коханим - фото 1
Влада Седан з коханим / instagram

Ведуча Влада Седан показала шанувальникам цікаве відео. Фанати у захваті від красуні!

Як відомо, наречена знаменитого півзахисника збірної України і легіонера "Манчестер Сіті" Олександра Зінченко Влада активно веде Instagram-сторінку.

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Так, цього разу знаменитість оприлюднила цікавий відеоролик, на якому вона допомагає тренуватися своєму коханому: дівчина подавала йому м'яч на груди, а той приймав та відбивав. "Твоє обличчя, коли моя подача краща, ніж його P.S. Хтось може допомогти мені знайти кращого нападника, ніж цей хлопець", – підписала ролик з жартом дівчина.

Варто зауважити, що фанатам таке відео сподобалася, і ті засипали його лайками та десятками коментарів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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