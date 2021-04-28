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Тренерка Теммі Хемброу засвітила фігуру у прозорій сукні

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Теммі Хемброу у пікантній сукні - фото 1
Теммі Хемброу у пікантній сукні

Популярна фітоняшка Теммі Хемброу знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через пікантну сукню, яка лише підкреслила її стрункі форми.

26-річна фітоняшка та модель Теммі Хемброу активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 12 мільйонів осіб. А все тому, білявка навчає турбуватись про своє тіло, мотивує займатись спортом та просто ділиться яскравими фото зі своїх буднів. Хоч дівчину інколи і звинувачують у фотошопі, але вона не соромиться доводити, що не захоплюється фоторедакторами.

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Нещодавно красуня вирішила нагадати про новий пляжний тренд, а саме прозорі сукні поверх бікіні. У такому вбранні навряд чи можна залишитись непомітною. До того ж, обтисла сукня з принтом з заходом сонця лише підкреслює ефектну фігуру тренерки.

Тренерка Теммі Хемброу засвітила фігуру у прозорій сукні - фото 457251

Тренерка Теммі Хемброу засвітила фігуру у прозорій сукні - фото 457252

Тренерка Теммі Хемброу засвітила фігуру у прозорій сукні - фото 457253

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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