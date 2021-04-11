Дівчина тижня: гаряча тренерка Теммі Хемброу, яка заводить мережу своїми формами (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Теммі Хемброу – зваблива 26-річна австралійська фітнес-модель та мама двох дітей.

Знайомимо тебе з черговою красунею у традиційній спокусливій рубриці від Радіо MAXIMUM. Сьогоднішня наша героїні – Теммі Хемброу. За 26-річною австралійкою стежать в Instagram понад 12 мільйонів осіб. Важко повірити, що у цієї юної дівчини двоє дітей.

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Дата народження: 22 квітня 1994 року (26 років);

Рідне місто: Голд-Кост (Австралія);

Вага: 56 кг;

Зріст: 167 см.

Теммі Хемброу – відома фітнес-модель, а популярність отримала, коли на своєму прикладі показала, як швидко набрати форму після вагітності. А ще красуня запустила свій бренд одягу під назвою Sakshi collection і займається онлайн-бізнесом.

Зараз красуня незаміжня. Раніше вона була у відносинах з Різом Хокінсом, який є особистим тренером з фітнесу. Вони познайомилися на вечірці. Теммі і Різ довго зустрічалися, перш ніж зважилися на заручини. Перед заручинами у 2016 році у них з'явився син Вольф, а роком пізніше – дочка Саскія.

Проте материнство не мішає Теммі Хемброу підтримувати себе у відмінній фізичній формі, а результатами тренувань дівчини ділиться в Instagram. Ми підібрали найспокусливіші фото нашої сьогоднішньої героїні. Насолоджуйся:

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