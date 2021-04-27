Кендалл Дженнер засвітилася в наряді від українського бренду

Американська супермодель Кендалл Дженнер засвітилася на публіці у стильному луці від українського бренду Cultnaked. Крім того, знаменитість доповнила образ аксесуарами.

Відповідне фото опублікували на сторінці в Instagram модної компанії. Кадр був зроблений вихідними, коли Дженнер прогулювалася містом.

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Так, модель позувала в шкіряних штанах і топі-бандо з веганської шкіри карамельного відтінку. Також 25-річна зірка завершила лук в'єтнамками на підборах, маленькою сумкою і золотим кольє.

Користувачам мережі дуже сподобався стиль Дженнер і вони засипали її компліментами. "Легендарна!", "Вау!", "Хай йому грець, крихітко!", "Такий вогонь", – пишуть люди в коментарях.

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