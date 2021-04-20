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Тренерка Теммі Хемброу показала свою реальну фігуру в бікіні
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Популярна тренерка Теммі Хемброу вкотре похизувалась своїми спортивними формами без фоторедакторів. Ця дівчина не дарма регулярно займається у спортзалі.
26-річна фітоняшка та модель Теммі Хемброу активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 12 мільйонів осіб. А все тому, білявка навчає турбуватись про своє тіло, мотивує займатись спортом та просто ділиться яскравими фото зі своїх буднів. Хоч дівчину інколи і звинувачують у фотошопі, але вона не соромиться доводити, що не захоплюється фоторедакторами.
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Це підтверджують і свіжі кадри з Теммі, на яких вона позує у крихітному бікіні. За короткий час допис зібрав понад 200 тисяч лайків та більше як тисячу коментарів з компліментами.
Гортайте галерею, щоб побачити відео:
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