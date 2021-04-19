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Зваблива Бейонсе приміряла піджак на голе тіло

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Бейонсе - фото 1
Бейонсе / instagram

Популярна американська співачка Бейонсе розбурхала уяву фанатів новим спокусливим образом. Фоловери у захваті від діви!

Так, на сторінці в інстаграмі 39-річна зірка опублікувала серію фото, на яких зухвало позувала, сидячи в кріслі.

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Артистка з'явилася в білому костюмі бренду Area. Знаменитість вирішила одягнути піджак на голе тіло і засвітила пишні груди. В такому луці виконавиця сходила з коханим в казино.

Свій образ дружина репера Jay-Z доповнила прикрасами і сонцезахисними окулярами. Втім, крім апетитних форм, фани ще й звернули увагу на написи на ланцюжках: на шиї крім імені зірки було слово російською мовою "площа". Як виявилося, всі написи – переклад на різні мови світу назви бренду одягу Area. Гортайте галерею:

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