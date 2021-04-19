42-річна Ніколь Шерзінгер засвітила на пляжі розкішну фігуру

Американська співачка і солістка групи The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер розбурхала уяву фанатів фото в купальнику. Фоловери у захваті від красуні!

Зірка може похвалитися прекрасною формою, що і робить на своїй сторінці в інстаграмі.

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Артистка вирушила на відпочинок і вже зробила купу гарячих фотографій. Так, 42-річна виконавиця запостила гарячі знімки, на яких з'явилася на тлі океану в чорному бікіні. Ніколь без макіяжу грайливо позувала, демонструючи свої принади, зокрема, апетитні стегна і плоский животик.

Користувачі мережі не стримували емоцій і писали в коментарях, що у зірки ідеальне тіло. "Мрію мати тіло, як у тебе", "Гаряча крихітка", "Груди, талія, стегна – все ідеально", "Розкішна фігура". Гортайте галерею:

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