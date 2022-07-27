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Тренерка показала на собі, який вигляд насправді має струнке тіло – фото

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ФІтоняшка показала, як ракурс змінює фігуру - фото 1
ФІтоняшка показала, як ракурс змінює фігуру / instagram.com/liz.bitesback

Дуже часто люди не розуміють, який насправді мають вигляд, і виною цьому може бути просто...ракурс. Тому фітнес-тренерка на власному прикладі показала, чому не варто себе гнобити через недостатньо ідеальні форми.

21-річна блогерка та тренерка з Лондона Ліз Хай активно веде профіль в інстаграмі, де має понад 103 тисячі підписників. І це не дивно, бо дівчина регулярно ділиться корисною інформацією для покращення фігури та публікує власні досягнення у цьому. Нещодавно ж Ліз вирішила звернути увагу на популярну проблему багатьох людей, пише Радіо MAXIMUM.

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Вона наголосила, що тіло може виглядати по-різному, зважаючи на ракурс. Для цього фітоняшка зробила два фото своєї фігури, на яких складно не зауважити різницю.

Ви бачите себе не такими, як ви є насправді. До того, як ви почне думати негативно та докоряти собі, пам'ятайте: проблема не у вашому тілі, а у вашому розумінні. Тому припиніть виділяти те, що ненавидите у собі, припиніть гнатись за нереалістичними очікуваннями, принижувати себе та зосереджуватись на всьому, що не відповідає ідеалу, – наголосила тренерка.

instagram.com/liz.bitesback - фото 510332
instagram.com/liz.bitesback
instagram.com/liz.bitesback - фото 510336
instagram.com/liz.bitesback

Також вона порадила почати приймати себе у будь-якому вигляді, пишатись тим, ким ви є, використовувати енергію, щоб бути добрими до себе, а також обрати 3 речі, які вам подобаються у собі, щоб нагадувати про них у складні моменти критики.

Врешті ви можете змінювати своє тіло скільки завгодно, але без зміни мислення і прийняття себе ви ніколи не будете щасливими. Змініть свою точку зору та ставтесь до свого тіла з повагою та добротою, тоді вам буде комфортно у власній шкірі, – підсумувала Ліз.

А так змінюється тіло упродовж дня, і це цілком нормально:

instagram.com/liz.bitesback/ - фото 510333
instagram.com/liz.bitesback/

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