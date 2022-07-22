Більше їжі та відпочинку: несподівані поради від тренерки, як наблизити фігуру мрії

Фітнес-тренерка здивувала дієвими порадами, як швидше побачити результат схуднення та тренувань. Можна забути про серйозні обмеження у їжі та надмірні фізичні навантаження.

Фітоняшка Лорен Вуд активно веде профіль в інстаграмі, де ділиться різноманітними лайфхаками та без прикрас показує реальність життя струнких жінок. Тому не дивно, що у білявки понад 69 тисяч підписників. Нещодавно ж Лорен розповіла, як пришвидшити результати на шляху до своєї ідеальної форми.

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І багатьох підписників добряче здивував перелік від тренерки, адже у ньому є пункти, які суперечать популярним програмам в мережі.

Як прискорити результати тренувань:

Дотримуйтесь плану та змінюйте його кожні 8 тижнів;

Будьте послідовними у заняттях спортом;

Ходіть у спортзал максимум 4 рази на тиждень, але не надто себе навантажуйте;

Слухайте своє тіло: коли втомлюєтесь, змінюйте дні занять спортом;

Вживайте багато їжі;

Не уникайте вуглеводів;

Отримуйте вдосталь білків;

Не бійтесь підіймати важке;

Переконайтесь, що відпочиваєте вдосталь;

Тренуйте всі м'язи, а не лише сідниці! Гарна спина дорівнює фігурі пісочний годинник;

Добре спіть.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lauren Wood | ONLINE COACH (@loz_fitnesss)

Усвідомте, що тренування – це форма любові до себе, а не клопіт. Відколи я змінила мислення, то побачила значно більше результатів. Тому поєднайте цей список з правильним ставленням до речей. Не сприймайте цю мандрівку, як боротьбу та біль, адже вона має бути захопливою та змушувати вас почуватись чудово, – наголошує Лорен.

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