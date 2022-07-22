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Більше їжі та відпочинку: несподівані поради від тренерки, як наблизити фігуру мрії
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Фітнес-тренерка здивувала дієвими порадами, як швидше побачити результат схуднення та тренувань. Можна забути про серйозні обмеження у їжі та надмірні фізичні навантаження.
Фітоняшка Лорен Вуд активно веде профіль в інстаграмі, де ділиться різноманітними лайфхаками та без прикрас показує реальність життя струнких жінок. Тому не дивно, що у білявки понад 69 тисяч підписників. Нещодавно ж Лорен розповіла, як пришвидшити результати на шляху до своєї ідеальної форми.
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І багатьох підписників добряче здивував перелік від тренерки, адже у ньому є пункти, які суперечать популярним програмам в мережі.
Як прискорити результати тренувань:
- Дотримуйтесь плану та змінюйте його кожні 8 тижнів;
- Будьте послідовними у заняттях спортом;
- Ходіть у спортзал максимум 4 рази на тиждень, але не надто себе навантажуйте;
- Слухайте своє тіло: коли втомлюєтесь, змінюйте дні занять спортом;
- Вживайте багато їжі;
- Не уникайте вуглеводів;
- Отримуйте вдосталь білків;
- Не бійтесь підіймати важке;
- Переконайтесь, що відпочиваєте вдосталь;
- Тренуйте всі м'язи, а не лише сідниці! Гарна спина дорівнює фігурі пісочний годинник;
- Добре спіть.
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Усвідомте, що тренування – це форма любові до себе, а не клопіт. Відколи я змінила мислення, то побачила значно більше результатів. Тому поєднайте цей список з правильним ставленням до речей. Не сприймайте цю мандрівку, як боротьбу та біль, адже вона має бути захопливою та змушувати вас почуватись чудово, – наголошує Лорен.
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