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Більше їжі та відпочинку: несподівані поради від тренерки, як наблизити фігуру мрії

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ФІтоняшка поділилась порадами для тренувань - фото 1
ФІтоняшка поділилась порадами для тренувань / instagram.com/loz_fitnesss

Фітнес-тренерка здивувала дієвими порадами, як швидше побачити результат схуднення та тренувань. Можна забути про серйозні обмеження у їжі та надмірні фізичні навантаження.

Фітоняшка Лорен Вуд активно веде профіль в інстаграмі, де ділиться різноманітними лайфхаками та без прикрас показує реальність життя струнких жінок. Тому не дивно, що у білявки понад 69 тисяч підписників. Нещодавно ж Лорен розповіла, як пришвидшити результати на шляху до своєї ідеальної форми.

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І багатьох підписників добряче здивував перелік від тренерки, адже у ньому є пункти, які суперечать популярним програмам в мережі.

Як прискорити результати тренувань:

  • Дотримуйтесь плану та змінюйте його кожні 8 тижнів;
  • Будьте послідовними у заняттях спортом;
  • Ходіть у спортзал максимум 4 рази на тиждень, але не надто себе навантажуйте;
  • Слухайте своє тіло: коли втомлюєтесь, змінюйте дні занять спортом;
  • Вживайте багато їжі;
  • Не уникайте вуглеводів;
  • Отримуйте вдосталь білків;
  • Не бійтесь підіймати важке;
  • Переконайтесь, що відпочиваєте вдосталь;
  • Тренуйте всі м'язи, а не лише сідниці! Гарна спина дорівнює фігурі пісочний годинник;
  • Добре спіть.

Усвідомте, що тренування – це форма любові до себе, а не клопіт. Відколи я змінила мислення, то побачила значно більше результатів. Тому поєднайте цей список з правильним ставленням до речей. Не сприймайте цю мандрівку, як боротьбу та біль, адже вона має бути захопливою та змушувати вас почуватись чудово, – наголошує Лорен.

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