Тренерка Аніта Луценко розповіла все про сонцезахисні засоби

Ведуча Аніта Луценко поділилася важливими порадами, які допоможуть захистити шкіру в спеку. Також зірка поділилася чудовим кадром.

Відома зіркова тренерка і телеведуча Аніта Луценко завжди дає безліч корисних порад про здоров'я і спорт на своїй сторінці в Instagram.

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Днями знаменитість поділилася дуже важливим для українок постом, в якому розповіла про обов'язкове використання сонцезахисних кремів і олій.

Так, артистка позувала, граючи в басейні з маленькою донькою Мією і демонструючи струнку фігуру в бікіні, а от до засмаги зірка попросила поставитися серйозно, закликавши вибирати засоби тільки в аптеці серед дерматокосметики, а також перевіряти родимки.

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