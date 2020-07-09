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Тренерка Аніта Луценко розповіла все про сонцезахисні засоби

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Аніта Луценко - фото 1
Аніта Луценко / instagram

Ведуча Аніта Луценко поділилася важливими порадами, які допоможуть захистити шкіру в спеку. Також зірка поділилася чудовим кадром.

Відома зіркова тренерка і телеведуча Аніта Луценко завжди дає безліч корисних порад про здоров'я і спорт на своїй сторінці в Instagram.

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Днями знаменитість поділилася дуже важливим для українок постом, в якому розповіла про обов'язкове використання сонцезахисних кремів і олій.

Так, артистка позувала, граючи в басейні з маленькою донькою Мією і демонструючи струнку фігуру в бікіні, а от до засмаги зірка попросила поставитися серйозно, закликавши вибирати засоби тільки в аптеці серед дерматокосметики, а також перевіряти родимки.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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