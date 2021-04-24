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Кім Кардашян і Кайлі Дженнер показали ідеальні пози для фото у бікіні
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Розкриваємо секрети бездоганних поз, ракурсів і локацій, які варто почерпнути для пляжних фотосесій. Пропонуємо звернути увагу на фото у купальниках сестричок Кардашян-Дженнер.
У Кім Кардашян зовсім невисокий зріст – всього 159 см, – але в її Instagram це непомітно навіть на пляжних знімках, для яких недоречно позувати у взутті на підборах або платформі.
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Секрет зірки реаліті в тому, що вона намагається уникати пози "стоячи в повний зріст", замість цього позує, сидячи або лежачи на пляжних меблях, сходинках, гамаках або на піску. При цьому фотографа Кім просить знімати трохи знизу, щоб ноги були на першому плані кадру: так вони виглядають довшими.
Кайлі Дженнер славиться своїми формами нітрохи не менше, ніж її знаменита сестра Кім Кардашян. Один з головних секретів пляжних фотосесій Кайлі – натягнуті вгору лямки плавок. За допомогою цього прийому інстадіва візуально збільшує довжину ніг і акцентує на округлості стегон.
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