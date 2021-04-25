Розкішна Ешлі Грем оголилася й розбурхала мережу спокусливою фотосесією

Пишнотіла модель Ешлі Грем показала свіжі пікантні фото з чергової рекламної кампанії. Цього разу красуня знялася для відомого бренду Calvin Klein, продемонструвавши білизну і своє розкішне тіло.

Фото та відео американська супермодель plus size опублікувала у своєму Instagram.

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Так, Ешлі Грем приміряла білий топ і трусики з високою посадкою, а зверху накинула чорну вітрівку. Образ зірка доповнила бездоганним макіяжем, який зробив очі виразнішими, а губи – чуттєвими. Волосся моделі було скручене легкими пляжними хвилями і перекинуте на одну сторону.

Ешлі постаралася, щоб фото були максимально природними. Тому не стала прибирати розтяжки й інші "недоліки". Вона стоїть перед камерою вільно і розслаблено. При цьому модель, яка регулярно працює над своїм тілом в спортзалі, явно схудла і задоволена собою.

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