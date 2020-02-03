Тренер Шакіри розкрила всі подробиці про тренування співачки

Виступ Шакіри і Дженніфер Лопес у фіналі Суперкубка – 2020 обговорюють всі: 14-хвилинне шоу зірок з танцями, перевдяганням і феєрверками вражає. Не менше захоплює спортивна підготовка і фігури обох співачок.

Передбачаючи питання про те, як їм це вдається, першими на тему виступили тренери. Про те, як стежить за своєю фігурою Шакіра, розповіла селебріті-тренер і хореограф Анна Кайзер.

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Напередодні виступу Шакіра тренувалася 6 днів на тиждень. Це були найрізноманітніші види тренувань: танці, кардіо, йога, плавання, інтервальні тренування.

Шакіра дуже послідовна у тренуваннях. У спорті вона максимально сфокусована, – говорить Кайзер, уточнюючи, що співачка чергує силові, кардіо, розтяжку і ніколи нічого не випускає з уваги.

Як виглядає інтенсив для Шакіри:

90 хвилин кросфіту щопонеділка;

у вівторок – тренування для опрацювання всіх м'язів тіла з акцентом на м'язах кора;

щосереди інтенсивна 30-хвилинка без відпочинку під енергійну музику ("У плейлисті Шакіри – Backstreet Boys і Shaggy", – розповідає Анна Кайзер);

четвер – відпочинок;

п'ятниця – розтяжка, опрацювання м'язів за допомогою роллера і танці;

субота – інтенсивне інтервальне тренування;

неділя – басейн.

Приблизно так виглядає спортивний план зірки напередодні події, коли потрібно виглядати ідеально і бути у формі, щоб невтомно танцювати протягом усього виступу.

Як бачите, не все так складно. Ну, гаразд. Складно, але немає нічого неможливого!

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