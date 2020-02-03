Super Bowl 2020: Шакіра і Джей Ло "розірвали" сцену сексуальними танцями

Шакіра і Джей Ло запалили на Super Bowl 2020

Super Bowl 2020 – найпопулярніша спортивна подія серед американців – завершився не лише визначенням найкращої команди футбольної команди, а й запальним шоу Дженніфер Лопес і Шакіри. Тут реально спекотно!

2 лютого в Маямі пройшов фінал Національної футбольної ліги США, за якими стежили мільйони американців. До того ж, Super Bowl 2020 не тільки важлива спортивна подія, а й яскраве шоу в перерві.

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Цьогоріч на стадіоні Hard Rock Stadium виступили неймовірні Шакіра та Дженніфер Лопес, які за 15 хвилин встигли влаштувати не лише дикі танці, а й пол денс. Компанію їм склали репер Bad Bunny, J Balvin і навіть 11-річна донька Джей Ло Еммі Марібель Муньїс, яка також чудово співає.

Розкішні вбрання, не менш розкішні форми та потужний вокал - виступ на Super Bowl 2020 точно варто побачити!

Зацініть ще й фото з гучного заходу, на яких можна розгледіти круті костюми співачок:

Гортайте галерею:

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