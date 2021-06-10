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Тренер два тижні їв лише бургери, і здивував результатом (відео)

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Тренер показав, що буде, якщо їсти лише фастфуд - фото 1
Тренер показав, що буде, якщо їсти лише фастфуд / Today FM

Ірландський тренер вирішив розпрощатись зі стереотипом про шкоду для фігури від шкідливої їжі. І ваш світ перевернеться після його відео!

Тренер з Ірландії Ойсін Малліган активно веде свій блог в Інстаграмі, де розповідає про те, які покращити свою фігуру. Але саме його недавній челендж привернув увагу мережі. річ у тому, що хлопець вирішив упродовж 2 тижнів харчуватись лише стравами з McDonald's.

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Перед стартом експеримент тренер зважився та зробив фото "до".

"Я хочу довести, що всі страхи перед McDonald's перебільшені. Я знаю, що можна їсти фастфуд та втрачати вагу, і я це доведу", – наголосив він.

Ойсін також додав, що насправді найважчим у челенджі є те, що фастфуд є дуже калорійною їжею з високим вмістом швидких вуглеводів. Тому після трапези можна знову дуже швидко зголодніти. Але й з цим можна впоратись, якщо підраховувати калорії. Таким чином щодня тренер споживав приблизно по 2-2,5 тисячі калорій, а також запивав це двома літрами води. Звісно ж, не скасовувались і його традиційні 10 тисяч кроків щодня.

І через 14 днів Ойсін став на ваги та побачив, що схуд на 2 кілограми. До того ж, ці цифри ще й можна побачити і на фото "після".

"Я прагнув довести і довів, що для схуднення не обов'язково відмовлятись від страв, які приносять нам задоволення. Найважливіше: звернути увагу на їх кількість", – наголошує тренер.

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