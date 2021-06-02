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Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують

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Приклади невдалого фотошопу - фото 1
Приклади невдалого фотошопу

Часто люди намагаються зробити себе красивішими за допомогою фоторедакторів, але інколи ситуація виходить з-під контролю. Тому ця добірка присвячена найбільш невдалим спробам фотошопу, від яких важко втримати здивування та сміх.

Соцмережі переповнені кадрами ідеального життя, але інколи у гонитві за естетикою люди не помічають, як перегинають палку. Тому на платформі Reddit з'явився окремий тег під назвою "Інстаграм та Реальність", який яскраво демонструє найдивніші та найкумедніші результати надмірного фотошопу.

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Тому готуйтесь до порції непропорційних тіл та епічних селфі:

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461861

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461862

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461863

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461864

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461865

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461866

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461867

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461868

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461869

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461870

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461871

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461872

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461873

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461874

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461875

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461876

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461877

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461878

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461879

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461880

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461881

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461882

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461883

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461884

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461885

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461886

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461887

Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують - фото 461888

Джерело всіх фото: reddit.com/r/Instagramreality

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