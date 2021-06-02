Забагато фотошопу: фото надто ідеальних людей, які шокують

Часто люди намагаються зробити себе красивішими за допомогою фоторедакторів, але інколи ситуація виходить з-під контролю. Тому ця добірка присвячена найбільш невдалим спробам фотошопу, від яких важко втримати здивування та сміх.

Соцмережі переповнені кадрами ідеального життя, але інколи у гонитві за естетикою люди не помічають, як перегинають палку. Тому на платформі Reddit з'явився окремий тег під назвою "Інстаграм та Реальність", який яскраво демонструє найдивніші та найкумедніші результати надмірного фотошопу.

І ще: Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото)

Тому готуйтесь до порції непропорційних тіл та епічних селфі:

Джерело всіх фото: reddit.com/r/Instagramreality

Читайте також: Знайдіть матусю: цю красуню плутають з її донькою (відео)