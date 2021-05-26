Блогерка змінює форми за секунду, але проблема не в ній (відео)

Дівчина не розуміла, чому її тіло постійно змінювало параметри, але хвилюватись потрібно було не через раціон. Здається, настав час придивитись до дзеркал!

Тіктокерка anyrasigma активно веде профіль, де ділиться кумедними життєвими ситуаціями та скетчами під музику. Але нещодавно вона змусила багатьох людей перевірити популярний предмет у своєму домі, передає Радіо Maximum.

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Річ у тому, що дівчина нещодавно перебралась у нову квартиру, де у неї почались проблеми зі сприйняттями своєї фігури. Вона дивувалась, що за один день могла бачити себе і худою, і з пишними стегнами. Блогерка навіть запідозрила у себе дисморфофобію. Це психічний розлад, який заважає людям коректно сприймати свою зовнішність.

Але справа була не у тривожності і навіть не в раціоні, а саме у дзеркалі. Тіктокерка показала, як всього за секунду воно змінює її вигляд. До слова, вона досі не розуміє, у якому положенні її реальна фігура, зате у користувачів з'явилась причина придивитись до своїх дзеркал. Дехто зізнався, що постійно стикається з таким у примірочних. Тому не дивно, що ролик зібрав понад 3,7 млн переглядів:

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