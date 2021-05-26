На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Блогерка змінює форми за секунду, але проблема не в ній (відео)
-
- 0
Дівчина не розуміла, чому її тіло постійно змінювало параметри, але хвилюватись потрібно було не через раціон. Здається, настав час придивитись до дзеркал!
Тіктокерка anyrasigma активно веде профіль, де ділиться кумедними життєвими ситуаціями та скетчами під музику. Але нещодавно вона змусила багатьох людей перевірити популярний предмет у своєму домі, передає Радіо Maximum.
І ще: Несподівана наречена: відео з весілля підкорило мережу
Річ у тому, що дівчина нещодавно перебралась у нову квартиру, де у неї почались проблеми зі сприйняттями своєї фігури. Вона дивувалась, що за один день могла бачити себе і худою, і з пишними стегнами. Блогерка навіть запідозрила у себе дисморфофобію. Це психічний розлад, який заважає людям коректно сприймати свою зовнішність.
Але справа була не у тривожності і навіть не в раціоні, а саме у дзеркалі. Тіктокерка показала, як всього за секунду воно змінює її вигляд. До слова, вона досі не розуміє, у якому положенні її реальна фігура, зате у користувачів з'явилась причина придивитись до своїх дзеркал. Дехто зізнався, що постійно стикається з таким у примірочних. Тому не дивно, що ролик зібрав понад 3,7 млн переглядів:
Читайте також: Чому варто завести двох котів: фото, які переконають кожного
-
14:53Блогерка змінює форми за секунду, але проблема не в ній (відео)
-
14:22У шоумена Сергія Притули народилася дочка: сімейне фото
-
13:53Що таке апатія і як повернутись до звичайного життя
-
13:28Несподівана наречена: відео з весілля підкорило мережу
-
12:52Як облаштувати сад: круті ідеї з мережі (фото)
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
12:15Вихідні і свята у червні 2021: календар робочих і вихідних днів на День Конституції
-
11:53Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото)
-
11:22Як люди реагують на власні та чужі фото: відповідь вчених
-
10:50Найгарячіша гравець світу у покер похизувалась формами в купальнику (18+)
-
10:27ЗНО 2021 з англійської мови: правильні відповіді на тести
-
09:52Погода в Україні 26 травня: точний прогноз на сьогодні
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 травня
-
08:49Чому танцювати корисно для здоров'я
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:10Найкращі привітання з Останнім дзвоником 2021 для випускників
-
07:51В Арктиці зафіксували безпрецедентну спеку: яка температура у регіоні, покритого кригою
-
07:20Цей шкільний автобус переобладнали і вигідно пустили з молотка
- 25 травня
-
21:48Швидко і брутально: п'ять чоловічих способів схуднути
-
21:1626 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Яскраві трендові образи цього літа: від мінімалізму до бохо-спідниць
-
20:20Злив у мережу: Оля Цибульська прокоментувала історію з викриттям її чоловіка
-
19:42Цибуля без сліз: дивні лайфхаки, які реально працюють
-
19:16Вічні: вийшов трейлер одного з найбільш очікуваних фільмів року
-
18:43Молода мама Ельза Госк захопила прекрасною формою після пологів
-
12:15Вихідні і свята у червні 2021: календар робочих і вихідних днів на День Конституції
-
07:20Цей шкільний автобус переобладнали і вигідно пустили з молотка
- 25 травня
-
20:20Злив у мережу: Оля Цибульська прокоментувала історію з викриттям її чоловіка
-
17:50Ця бабуся з Німеччини вражає своїм розкішним виглядом (18+)
-
14:18Чому варто завести двох котів: фото, які переконають кожного
-
12:15Гороскоп на червень 2021: прогноз на цей місяць для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 травня
-
07:49Фахівці розповіли, чому не варто регулярно приймати гарячий душ
- 24 травня
-
18:44У Британії назвали єдину умову для примирення принців Гаррі та Вільяма: і вона жорстока
-
16:50Розкішна модель розповіла, як насправді живеться соціопатам і нарцисам
-
14:19Кумедні та моторошні балкони з усього світу: епічні фото
-
12:15Місячний календар стрижок на червень 2021: дні, коли стригти волосся
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 травня
-
07:19Погода в Україні 24 травня: прогноз на понеділок
- 23 травня
-
20:50Дівчина тижня: копія Ріанни Прісцілла Беатріс – потенційна володарка найкрасивіших сідниць
-
17:49Пляшка з водою, готівка та присоска: 10 речей, які ми звикли залишати в машині, а не можна
-
15:51Єдиний номер, від якого біжать мурашки: реакція мережі на виступ Go_A у фіналі Євробачення
-
12:22Переможців Євробачення 2021 запідозрили у вживанні наркотиків (відео)
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 травня
-
08:18Проєкти футуристичних Jeep, які вигадали дизайнери-школярі
-
01:48Переможець Євробачення 2021: стало відомо, хто переміг у фіналі
- 22 травня
-
21:27Євробачення 2021 – ФІНАЛ: дивитись онлайн трансляцію конкурсу
-
19:48Букмекери назвали фаворитів фіналу Євробачення 2021: яке місце посідає GO_A
-
16:48Як проголосувати за GO_A у фіналі Євробачення 2021 за кордоном: інструкція
-
15:15Відео дня: президент Франції під українське "Будьмо!" відсвяткував послаблення карантину