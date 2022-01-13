Трендові сукні 2022, здатні приховати зайві кілограми

Якщо новорічні трапези не пройшли безслідно для вашої фігури, скоріше читайте нашу підбірку. У ній ми зібрали стильні сукні, які все таємне залишать таємним.

Якщо фігура неідеальна, є невеликий животик, цей недолік можна приховати, правильно підібравши сукню, пише nytimes.

Це цікаво: Паралімпійська атлетка стала героїнею Vogue Italia: кадри, які заворожують

Вертикальна смужка

Сукня з геометричним візерунком, що складається з вертикальних ліній, помітно звузить фігуру і додасть зросту. Стилісти радять вибрати прямий крій з широким поясом, щоб ще більше підкреслити лінію талії. Ідеально така сукня поєднуватиметься з туфлями-човниками або босоніжками на підборах.

Сукня-піджак

Цей фасон сукні ідеально підходить для офіційних та ділових заходів. Він поєднує в собі строгість та елегантність. Якщо ваша фігура далека від ідеальної, вибирайте різновиди суконь-піджаків, що не облягають фігуру, але створюють витончений силует. Як правило, такі сукні шиють з щільних матеріалів, які не акцентують на зайвих кілограмах.

Чорна сукня

Вибирайте однотонні моделі лаконічного крою. Велика кількість декору (волани, рюші, баска, драпірування) і складні, масивні малюнки зроблять ваші форми пишнішими. Не варто ризикувати з кольором: надто світле або яскраве вбрання візуально додасть кілька зайвих кілограмів. Віддайте перевагу темним відтінкам з нещільного, матового матеріалу.

І ще: Будьте у тренді: три наймодніші принти 2022 року