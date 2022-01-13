Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Трендові сукні 2022, здатні приховати зайві кілограми

  • 67
Сукня - фото 1
Сукня / nytimes

Якщо новорічні трапези не пройшли безслідно для вашої фігури, скоріше читайте нашу підбірку. У ній ми зібрали стильні сукні, які все таємне залишать таємним.

Якщо фігура неідеальна, є невеликий животик, цей недолік можна приховати, правильно підібравши сукню, пише nytimes.

Це цікаво: Паралімпійська атлетка стала героїнею Vogue Italia: кадри, які заворожують

Вертикальна смужка

Сукня з геометричним візерунком, що складається з вертикальних ліній, помітно звузить фігуру і додасть зросту. Стилісти радять вибрати прямий крій з широким поясом, щоб ще більше підкреслити лінію талії. Ідеально така сукня поєднуватиметься з туфлями-човниками або босоніжками на підборах.

Трендові сукні 2022, здатні приховати зайві кілограми - фото 492076

Сукня-піджак

Цей фасон сукні ідеально підходить для офіційних та ділових заходів. Він поєднує в собі строгість та елегантність. Якщо ваша фігура далека від ідеальної, вибирайте різновиди суконь-піджаків, що не облягають фігуру, але створюють витончений силует. Як правило, такі сукні шиють з щільних матеріалів, які не акцентують на зайвих кілограмах.

Трендові сукні 2022, здатні приховати зайві кілограми - фото 492077

Чорна сукня

Вибирайте однотонні моделі лаконічного крою. Велика кількість декору (волани, рюші, баска, драпірування) і складні, масивні малюнки зроблять ваші форми пишнішими. Не варто ризикувати з кольором: надто світле або яскраве вбрання візуально додасть кілька зайвих кілограмів. Віддайте перевагу темним відтінкам з нещільного, матового матеріалу.

Трендові сукні 2022, здатні приховати зайві кілограми - фото 492078

І ще: Будьте у тренді: три наймодніші принти 2022 року

пропозиції партнерів
Новини