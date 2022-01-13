Будьте у тренді: три наймодніші принти 2022 року

Які принти пропонують дизайнери у 2022 році? Вже не вперше модельєри рекомендують нам не обмежуватися темними та приглушеними відтінками.

Ми зібрали для вас найстильніші моделі, які допоможуть бути у тренді та не загубитися у натовпі. Про це пише wsj.

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Логотипи. Витонченість – точно не стоїть на порядку денному. Свої логотипи модні бренди вирішили нанести на всі поверхні, щоб точно всі знали, звідки у вас сукня, сумка і взуття.

Смужки. Вертикальні, горизонтальні та діагональні смужки широко використовували у своїх колекціях Balmain, Elie Saab, Max Mara та багато інших брендів. Головне – будьте уважні з розташуванням смуг, адже візуально вони можуть зробити фігуру стрункішою та вищою. А можуть – і навпаки.

Квіткові абстракції. Абстракція на тему квітів не менш цікава, ніж фантастичні країни, намальовані на поверхні каміння. Найбільш вдалими принтами з абстракцією квітів можна назвати принти Leonard Paris. Так кожна модниця знайде у цій колекції свої квіткові фантазії.

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