Паралімпійська атлетка стала героїнею Vogue Italia: кадри, які заворожують

Паралімпійська атлетка Вероніка Йоко Плєбані стала героїнею обкладинки італійського Vogue. Гайда дивитися неймовірні фотографії разом з Радіо MAXIMUM.

Спортсменка не лише знялася для обкладинки журналу, а й дала неймовірне інтерв'ю. Воно, ясна річ, доповнюється заворожуючими фотографіями Вероніки Йоко Плєбані.

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Уперше моє тіло було сфотографовано у всій його складності, а не лише окремими "прийнятними" частинами, – каже Вероніка. – Моє тіло важко фотографувати і мені було дуже приємно розповісти про нього не лише в контексті інвалідності.

Вероніка змалку мріяла стати спортсменкою – її надихав приклад батька, який брав участь у марафонських забігах. У 15 років менінгіт поставив під питання її мрію піти у великий спорт. Вероніці загрожувала смерть. Вона провела у лікарні чотири місяці, повернувшись додому в інвалідному кріслі, з ампутованими фалангами рук і ніг. На більшій частині її тіла залишилися шрами.

Коли я була у лікарні, я думала, що ніколи не зможу забути цей біль. Натомість я забула про нього. Тому сьогодні я вже нічого не боюсь. Мені здається можливим будь-який виклик. Що може трапитись?, – каже вона.

Зараз Вероніці – 25. Вона спробувала себе у веслуванні на каное й у сноубордингу, а на Паралімпіаді у Токіо забрала бронзову медаль у тріатлоні.

Мій улюблений вид спорту – це втома, – жартує Вероніка. – Коли я познайомилася з командою з тріатлону на Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро у 2016 році, я одразу зрозуміла, що цей абсурдний вид спорту мені підійде. Від плавання до їзди на велосипеді, від велосипеда до бігу… після того, як колись я не могла пройти навіть кілометр пішки!

Вероніка Йоко Плєбані надихає усіх і кожного. А ще вона – живий приклад того, що у нашому житті немає нічого неможливого. Тож мрійте і здійснюйте свої мрії!

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