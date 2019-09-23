Тремтячий манекен став мемом на всі випадки життя (смішне відео)

У мережі стало мемом кумедне відео з манекеном в магазині, який трясеться під композицію Not Okay (Alone Mix) виконавиці Софі. Зацініть!

Першим ролик опублікував користувач Muriolirum. Оригінальна відео набрало два мільйони переглядів і стало основою для мемів.

І ще: 10 чесних фото про те, яке це насправді – бути матір'ю

Багато користувачів побачили в тремтячому манекені себе, коли намагаються стримати гнів, і почали згадувати ситуації, в яких вони відчувають таке. "Коли довга зустріч закінчена, і хтось каже: "У мене є ще одне питання".

When the long meeting is over and someone says “I just have one more question” pic.twitter.com/0o6v6Wq59w — Niccole Thurman (@niccolethurman) September 18, 2019

"Ось так я злюся за щонайменшої незручності". Деякі також відзначали, що мем добре описує деякі фізичні стани. Я: "У мене буде хороший, спокійний день без тривожності. "Теж я після 4 горнят кави":

Me: I’m gonna have a nice calm, anxiety-free day.



Me after 4 black coffees: pic.twitter.com/r9q3fIEk4y — Ben Yahr (@benyahr) September 16, 2019

Похмілля, коли тобі 18 років: "Я трохи голодний, піду посплю". Похмілля п'ять років потому:

hangovers when you’re 18: ooh I’m a bit hungry might have a nap



hangovers 5 years later: pic.twitter.com/WmGCoZrq5U — Sean (@seanbgoneill) September 17, 2019

Читайте також: Штурм Зони 51: перші затримання і меми про НЛО