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Тремтячий манекен став мемом на всі випадки життя (смішне відео)

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Відео з манекеном - фото 1
Відео з манекеном / mashable

У мережі стало мемом кумедне відео з манекеном в магазині, який трясеться під композицію Not Okay (Alone Mix) виконавиці Софі. Зацініть!

Першим ролик опублікував користувач Muriolirum. Оригінальна відео набрало два мільйони переглядів і стало основою для мемів.

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Багато користувачів побачили в тремтячому манекені себе, коли намагаються стримати гнів, і почали згадувати ситуації, в яких вони відчувають таке. "Коли довга зустріч закінчена, і хтось каже: "У мене є ще одне питання".

"Ось так я злюся за щонайменшої незручності". Деякі також відзначали, що мем добре описує деякі фізичні стани. Я: "У мене буде хороший, спокійний день без тривожності. "Теж я після 4 горнят кави":

Похмілля, коли тобі 18 років: "Я трохи голодний, піду посплю". Похмілля п'ять років потому:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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