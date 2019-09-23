10 чесних фото про те, яке це насправді – бути матір'ю

Фотограф і мама двох хлопчиків, Гедре Гомес, вважає, що материнство – це чарівна подорож, яка приносить задоволення. Їй дуже подобається бути мамою, але вона також знає, що материнство – це не тільки рожеві п'яти і солодкі фотографії.

Бути мамою означає повністю зануритися в побутові справи, які обертається навколо дитини. В цей час ніхто з мам собі не належить.

І ще: Названі найненависніші фотографії туристів з відпустки

Материнство – це:

Коли душ приймаєш в присутності дітей;

Коли прання – це гра;

Коли ловиш в останню хвилину з висоти;

Коли прибирання не має початку і кінця;

Коли тебе всюди знайдуть.



А детальніше дивіться у фото:

Читайте також: Художниця висміює популярні фото в Instagram: кумедні кадри