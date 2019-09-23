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10 чесних фото про те, яке це насправді – бути матір'ю

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Справжнє материнство - фото 1
Справжнє материнство / artfido

Фотограф і мама двох хлопчиків, Гедре Гомес, вважає, що материнство – це чарівна подорож, яка приносить задоволення. Їй дуже подобається бути мамою, але вона також знає, що материнство – це не тільки рожеві п'яти і солодкі фотографії.

Бути мамою означає повністю зануритися в побутові справи, які обертається навколо дитини. В цей час ніхто з мам собі не належить.

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Материнство – це:

  • Коли душ приймаєш в присутності дітей;
  • Коли прання – це гра;
  • Коли ловиш в останню хвилину з висоти;
  • Коли прибирання не має початку і кінця;
  • Коли тебе всюди знайдуть.


А детальніше дивіться у фото:

10 чесних фото про те, яке це насправді – бути матір'ю - фото 356775

10 чесних фото про те, яке це насправді – бути матір'ю - фото 356776

10 чесних фото про те, яке це насправді – бути матір'ю - фото 356777

10 чесних фото про те, яке це насправді – бути матір'ю - фото 356778

10 чесних фото про те, яке це насправді – бути матір'ю - фото 356779

10 чесних фото про те, яке це насправді – бути матір'ю - фото 356780

10 чесних фото про те, яке це насправді – бути матір'ю - фото 356781

10 чесних фото про те, яке це насправді – бути матір'ю - фото 356782

10 чесних фото про те, яке це насправді – бути матір'ю - фото 356783

10 чесних фото про те, яке це насправді – бути матір'ю - фото 356784

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Джерело: artfido
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