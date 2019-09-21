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Штурм Зони 51: перші затримання і меми про НЛО

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Штурм Зони 51 - фото 1
Штурм Зони 51

20 вересня біля секретної бази США пройшов справжній фестиваль фанатів НЛО-тематики під гаслом "Штурм Зони 51". Скільки прийшло людей і чи вдалось звільнити інопланетян – читайте далі.

Штурм Зони 51 ще кілька місяців влаштував справжній фурор в мережі, адже у Facebook з'явилась подія з відповідною назвою, на яку підписались мільйони користувачі та навіть зірки. І ось наступив день "штурму" – 20 вересня, однак з мільйонної аудиторії поблизу бази американських військових у пустелі штату Невада зібралось всього кілька тисяч осіб.

Детальніше: Штурм Зони 51: онлайн трансляція божевілля, яке розпочалось зі звичайного мему

За словами місцевої поліції, майже всі відвідувачі поводились спокійно та не наближалися до вже не таємної бази. Однак були й винятки, тому 5 людей заарештували. Троє осіб таки намагались звільнити прибульців, ще один фанат не надто пристойно поводився, а п'ятий просто перебрав зі спиртним.

Не обійшлось і без кумедних мемів:

До теми: Facebook закрив сторінку зустрічі Штурм Зони 51

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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