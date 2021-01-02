На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Treat People With Kindness: дивіться новий стильний кліп Гаррі Стайлса
-
- 1
Гаррі Стайлс представив кліп на пісню "Treat People With Kindness", яка увійшла у його другий студійний альбом "Fine Line". Разом з британським співаком в ньому знялася актриса та сценаристка Фібі Воллер-Брідж, відома завдяки роботі над серіалами "Флібег" і "Вбиваючи Єву".
Дія чорно-білого ролика Гаррі Стайлса "Treat People With Kindness"розгортається у нічному клубі, стилізованому під 1920-1930-ті роки.
Вам сподобається: Найкраща зарубіжна музика 2020: плейлист ТОП 100 популярних пісень року
Гаррі виступає у ньому з вокально-танцювальним номером, одягнений в укорочений смокінг, жилетку з малюнком "Аргайл" і блискучу краватку-метелика Gucci. Британський Vogue порівняв його костюм з образами Фреда Астера. У якийсь момент виконавець запрошує на сцену Фібі.
Harry Styles – Treat People With Kindness: дивіться новий кліп співака
Нагадаємо, у грудні Фібі Воллер-Брідж зрежисирувала відео "Savior Complex" для американської співачки Фібі Бріджерс. Головну роль у ньому виконав актор Пол Мескала з серіалу "Нормальні люди".
Зауважимо, що Гаррі Стайлс – перший чоловік, який з'явився на обкладинці Vogue. 26-річний британський співак Гаррі Стайлс знявся для грудневого номера Vogue US. Він став першим чоловіком, який за останні 127 років потрапив на обкладинку американського глянцю. Для фотосесії Гаррі Стайлс приміряв вже зовсім звичайні для нашої сучасності образи. Співак позував у класичних костюмах, пальто, сукні та пишних спідницях з нових колекцій Gucci.
Дивіться також: Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:48Treat People With Kindness: дивіться новий стильний кліп Гаррі Стайлса
-
14:17Як би виглядав ремайстер GTA San Andreas: фанатський трейлер
-
13:47Під Львовом археологи знайшли артефакти часів Київської Русі: фотофакт
-
13:16Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
-
12:42Кохана Роналду показала ніжне фото у мережі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:12Як налаштуватися на хороші зміни у новому році: 4 поради
-
11:45Ці фрукти не дуже корисні для здоров'я печінки
-
11:15Гаряча ангел Victoria's Secret влаштувала новорічну фотосесію в білизні
-
10:42Люди, які люблять алкоголь, втрачають важливу здатність
-
10:19Мішина і Еллерт влаштували екстремальну відпустку в Карпатах: відео
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 січня
-
09:14Сонце впало у депресію: про що це говорить
-
08:48В Японії стартували продажі найшвидшого автомобіля у світі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:18Названий вид кави, корисний для здоров'я
- 01 січня
-
21:49Як у різних країнах борються з похміллям: несподівані методи
-
21:252 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Учені назвали несподівану причину набору зайвої ваги
-
20:19Що відбудеться з вашим організмом, якщо ви будете пити каву натщесерце
-
19:49Скільки покупців обрали Xiaomi Mi11 з блоком живлення: цифра вражає
-
19:18Як виглядає єдиний у світі Porsche Carrera GT-R за мільйон доларів
-
18:46Усього 20 хвилин на тиждень: це заняття покращить ваше сімейне життя
-
18:22Гороскоп на 2 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48Найкраща гра за останні роки: творець Mafia похвалив Cyberpunk 2077
-
12:12Як налаштуватися на хороші зміни у новому році: 4 поради
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 січня
- 01 січня
-
21:49Як у різних країнах борються з похміллям: несподівані методи
-
18:46Усього 20 хвилин на тиждень: це заняття покращить ваше сімейне життя
-
14:18Як змінювалася сексуальна чеська снігуронька Кароліна Куркова: фото 18+
-
11:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 січня
-
08:15Як уникнути похмілля на ранок після Нового року
- 31 грудня
-
21:51Instagram назвав найпопулярніші фотографії 2020 року
-
19:48Зустрічайте Новий рік з моктейлем: рецепт корисного напою від американських кардіологів
-
17:192020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною
-
13:19Найкраща зарубіжна музика 2020: плейлист ТОП 100 популярних пісень року
-
11:15Фільми з Ентоні Хопкінсом: найкращі ролі актора, які принесли йому світову славу
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 грудня
-
07:18Погода на 31 грудня – 1 січня: прогноз від Наталки Діденко
- 30 грудня
-
21:502010 проти 2020: користувачі показують, які змінились за цей час (ефектні фото)
-
17:54Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:52Автолюбителі показали, як поліпшити слабке світло ліхтарів заднього ходу
-
11:53Скільки можна зберігати олів'є, холодець і шубу: лайфхаки, які продовжать життя стравам
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 грудня
-
07:49Погода в Україні 30 грудня: прогноз на сьогодні
- 29 грудня
-
21:53Як весело провести свята наодинці: поради секс-експерта
-
19:19Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь
-
16:51Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: ТОП 10 анімацій про Різдво
-
14:19До і після ремонту: ефектні дизайни помешкань, від яких важко відвести погляд
-
12:52Автор Гри престолів Джордж Мартін назвав улюблений серіал 2020 року