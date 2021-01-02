Treat People With Kindness: дивіться новий стильний кліп Гаррі Стайлса

Гаррі Стайлс представив кліп на пісню "Treat People With Kindness", яка увійшла у його другий студійний альбом "Fine Line". Разом з британським співаком в ньому знялася актриса та сценаристка Фібі Воллер-Брідж, відома завдяки роботі над серіалами "Флібег" і "Вбиваючи Єву".

Дія чорно-білого ролика Гаррі Стайлса "Treat People With Kindness"розгортається у нічному клубі, стилізованому під 1920-1930-ті роки.

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Гаррі виступає у ньому з вокально-танцювальним номером, одягнений в укорочений смокінг, жилетку з малюнком "Аргайл" і блискучу краватку-метелика Gucci. Британський Vogue порівняв його костюм з образами Фреда Астера. У якийсь момент виконавець запрошує на сцену Фібі.

Harry Styles – Treat People With Kindness: дивіться новий кліп співака

Нагадаємо, у грудні Фібі Воллер-Брідж зрежисирувала відео "Savior Complex" для американської співачки Фібі Бріджерс. Головну роль у ньому виконав актор Пол Мескала з серіалу "Нормальні люди".

Зауважимо, що Гаррі Стайлс – перший чоловік, який з'явився на обкладинці Vogue. 26-річний британський співак Гаррі Стайлс знявся для грудневого номера Vogue US. Він став першим чоловіком, який за останні 127 років потрапив на обкладинку американського глянцю. Для фотосесії Гаррі Стайлс приміряв вже зовсім звичайні для нашої сучасності образи. Співак позував у класичних костюмах, пальто, сукні та пишних спідницях з нових колекцій Gucci.

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