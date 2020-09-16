Травесті-діва Монро знялася повністю оголеною: пікантне фото

Українська травесті-діва Монро зробила сміливе фото, виступивши тим самим проти дискримінації за віком. Чорно-білий знімок з'явився на сторінці зірки в Instagram.

Так, на свіжому пікантному фото 42-річна Монро позує оголеною, сидячи на стільці. На ній тільки босоніжки на високих підборах. Тіло зірка прикрила довгою чорною тканиною.

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"Я дуже рада взяти участь у фотопроєкті #антиейджизм. На жаль, сучасне суспільство все ще живе у суворих рамках і стереотипах стосовно сприйняття оголеного тіла, особливо якщо тобі вже трохи за 30-ть, сексуальності і простого бажання бути собою. Повноцінне життя не закінчується, коли ти бачиш в дзеркалі целюліт, складочки або зморшки. Це наочні, нормальні і природні ознаки того, що ти проживаєш своє життя, з усіма радощами, бідами, перемогами й поразками", – підписала свою публікацію Монро, закликавши приймати себе.

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