Що за секс? Зваблива Тіна Кароль показала глибоке декольте

Українська співачка Тіна Кароль продовжує підкорювати публіку своїми розкішними вбраннями в ролі ведучої популярного танцювального шоу Танці з зірками.

35-річна зірка з'явилася перед телеглядачами у вечірній сукні з глибоким декольте від Давида Кома – грузинського модельєра з Лондона.

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Згідно з інформацією на офіційному сайті модного будинку David Koma, вартість чорного плаття з відвертим декольте становить понад 50 тисяч грн. Знімками з третього прямого ефіру нового сезону Танців із зірками Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram, де фани захоплено обговорювали сексуальний образ співачки.

"Богиня", "Розкішна", "Карколомна", "Красуня", "Неймовірна", "Дуже сексі!", "Що за секс?!", "Приголомшливе плаття", – пишуть в мережі. Гортайте галерею:

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