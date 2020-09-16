Алла Мазур показала, як змінилася після боротьби з раком: ефектна фотосесія без перуки

Українська зірка телеекранів, ведуча новин на 1+1 Алла Мазур, яка бореться з онкологічним захворюванням, знялася для обкладинки популярного глянцю і показала, як змінилася її зовнішність. Телеведуча вперше показала себе у новому образі.

Так, сьогодні, 16 вересня телеведучій Аллі Мазур виповнилося 55 років. Зірка поділилася історією свого лікування, а також вперше постала перед камерами у новому іміджі – з короткими світлим волоссям.

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Своїм найбільшим досягненням за минулий рік ведуча назвала те, що вона залишилася жива. Водночас, за словами Мазур, хвороба допомогла їй переосмислити погляди на життя і отримати більше внутрішньої свободи.

"Я жива – і це моє найбільше досягнення за минулий рік. Подумки постояла на краю – і отримала ще більше внутрішньої свободи. Побачила себе нову – і відчула, що цією свободою можна поділитися і підтримати інших. Тих, хто зіткнувся з онкологією під час пандемії: якийсь особливий джек-пот. Але шанс одужати все-таки є. І чим раніше почати боротьбу – тим він вищий", – розповіла Алла.

Телеведуча подякувала всім за підтримку, і також відзначила, що, борючись з хворобою, не варто побоюватися її візуальних наслідків.

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