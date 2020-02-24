Мережа обговорює дивну поведінку журналістки на Нацвідборі на Євробачення: епічне відео

Під час фінального виступу учасників Національного відбору на Євробачення 2020 року на відео потрапила незвичайна поведінка однієї з журналісток. Мережа почала активно обговорювати цей ролик.

Так, у кадр потрапила журналістка телеканалу UA: Перший. На відео видно, що вона весь час похитується, розмовляє важко і кривляється. Дівчина запитує якогось Карена, чи може він її "включити раніше". А пізніше говорить, що бачить фіналістів Нацвідбору, і не знає, що їй робити.

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У мережі жартують, що так виглядають люди, яких змушують працювати в суботу ввечері. Інші ж користувачі відзначили, що дівчина виглядає "дивно".

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