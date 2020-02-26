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Євробачення

У Стамбулі кішка вийшла на сцену під час виступу оркестру і зіркою шоу

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У Стамбулі кішка вийшла на сцену під час виступу оркестру і зіркою шоу - фото 1

В середині лютого в Стамбулі проходив концерт класичної музики від оркестру CRR Symphony Orchestra в концертному залі Джемаль Решит Рей. Але виступ пішов трохи не за планом – все через бездомну кішки, яка вийшла на сцену.

Так, як видно на веселому відео, кішка не просто ходила по сцені, а підходила до музикантів різних груп, просячи її погладити. У якийсь момент тварину спробували схопити, але вона не далася в руки. Потім кішка встрибнула на місце диригента.

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Глядачі реагували на кожну дію тварини сміхом і оплесками. При цьому концерт вона не зіпсувала – заспокоївшись, кішка сіла на краю сцени та стала слухати класичну музику.

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Джерело: classicfm
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