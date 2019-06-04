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Трамп заснув під час промови Єлизавети II: курйозне відео

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Скрін з відео - фото 1
Скрін з відео / Mirror

Американський президент Дональд Трамп почав клювати носом під час промови королеви Великобританії. Дивіться відео!

Дональд Трамп вирішив трохи подрімати під час тосту королеви Великобританії Єлизавети II.

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ЗМІ пишуть, що камери зафіксували сонного Трампа під час королівської промови про відносини США і Великобританії. Єлизавета II підкреслила, що британські компанії в США надали роботу мільйону американців. Монарх також відзначила спільні цінності Великобританії і США і запропонувала встати і випити тост за американського лідера. Після промови королеви Дональд Трамп різко підняв голову вгору.

Днями несподіваний прояв ніжних почуттів продемонстрували Дональд і Меланія Трамп на щорічному гала-вечорі в честь історичної асоціації Білого дому.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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