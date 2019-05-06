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Гра престолів День матері

Гурт Queen виявився багатшим за королеву Великобританії

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Гурт Queen - фото 1
Гурт Queen / maincream

Статок музикантів легендарної групи Queen за останній рік збільшилася настільки, що перевищив статок британської монархині Єлизавети II. Завдяки фільму "Богемна рапсодія" разом узяті набутки всіх учасників групи склали 445 мільйонів фунтів стерлінгів.

Касовий успіх біографічного фільму "Богемна рапсодія" збільшив спільний статок Браяна Мея, Роджера Тейлора і Джона Дікона до 445 мільйонів фунтів стерлінгів. Таким чином, їхнє сукупне багатство вперше виявилося більшим, ніж у королеви Британії.

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За інформацією The Sunday Times Rich List, статок 93-річної Єлизавети II становить 370 мільйонів фунтів стерлінгів.

Кадр з фільму 'Богемна рапсодія' - фото 325975
Кадр з фільму "Богемна рапсодія"

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Джерело: thetimes
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