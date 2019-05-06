На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гурт Queen виявився багатшим за королеву Великобританії
-
- 21
Статок музикантів легендарної групи Queen за останній рік збільшилася настільки, що перевищив статок британської монархині Єлизавети II. Завдяки фільму "Богемна рапсодія" разом узяті набутки всіх учасників групи склали 445 мільйонів фунтів стерлінгів.
Касовий успіх біографічного фільму "Богемна рапсодія" збільшив спільний статок Браяна Мея, Роджера Тейлора і Джона Дікона до 445 мільйонів фунтів стерлінгів. Таким чином, їхнє сукупне багатство вперше виявилося більшим, ніж у королеви Британії.
Правда чи вигадка: Перевір, як добре ти знаєш королівські правила Єлизавети II
За інформацією The Sunday Times Rich List, статок 93-річної Єлизавети II становить 370 мільйонів фунтів стерлінгів.
Читайте також: Єлизавета II обрала яскраве пальто для виходу в світ
-
11:31ТОП 10 найдорожчих кросівок у світі, про які мріє кожен
-
11:17NASA опублікувало найдетальніше фото нашого Всесвіту
-
10:45Гурт Queen виявився багатшим за королеву Великобританії
-
10:19Гра престолів 8 сезон: дивіться трейлер п'ятої серії
-
09:55Стало відомо, скільки власниця найвідоміших сідниць заробляє за рекламу в Instagram
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:21Настя Каменських вразила мережу, показавши пишні груди: гаряче фото
-
08:50Фізики створили камеру, яка фотографує на відстані у 45 км
-
08:19Игра престолов 8 сезон 4 серия: смотреть онлайн бесплатно, сюжет и спойлеры
-
08:00Гра престолів 8 сезон 4 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
07:53Як виглядає перший серійний позашляховик арабського виробництва
-
07:32Від цього популярного сніданку варто відмовитися, і ось чому
-
07:15Яку погоду очікувати 6 травня в Україні: точний прогноз
- 05 травня
-
21:525 факторів, від яких залежить ваше сексуальне життя
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:206 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:10Дієтологи розповіли, який хліб найкорисніший
-
20:52У мережі показали концепт-відео зі складним iPad
-
20:32Напівгола модель Victoria's Secret заінтригувала фанів
-
20:12Спокуслива Даша Астаф'єва збудила мережу гарячим фото
-
19:52У Дубаї добудували найвище у світі колесо огляду
-
19:31Учені назвали несподіваний спосіб кинути курити
-
19:13Нічний Київ у атмосферних знімках
-
18:54Koenigsegg показав, як проводить краш-тести своїх гіперкарів
-
18:36Знову похолодання: прогноз погоди на 6 травня
-
08:00Гра престолів 8 сезон 4 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
07:15Яку погоду очікувати 6 травня в Україні: точний прогноз
- 05 травня
-
21:525 факторів, від яких залежить ваше сексуальне життя
-
17:25Дівчина тижня: гаряча Андреа Куоні, яка підкорює чоловічі глянці своєю фігурою (18+)
-
15:33Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 травня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:32Нова рок-музика: плейлист свіжих пісень травня
-
08:32Дефіцит йоду в організмі: зверніть уваги на ці ознаки
- 04 травня
-
21:26Пікантна фотосесія DZIDZIO та гаряча іменинниця Настя Каменських: огляд мережі
-
19:48Гра престолів 8: монтажер освітлив епічну битву у третій серії
-
17:24Не такі вже й шкідливі: науковці розповіли, чому корисно їсти шашлики
-
14:30Гід по Львову: 10 маловідомих місць, які не показують під час екскурсії
-
12:55Сезонний суперфуд: чому варто редис ввести у свій раціон
-
10:50Насті Каменських – 32: найсексуальніші та найвідвертіші образи спокусливої співачки
-
08:58Експерти назвали 2 найкращі життєві періоди для творчості
- 03 травня
-
22:52Цих помилок не варто допускати при заповненні анкети на сайті знайомств
-
18:30Куди піти у Львові: визначні місця, які варто побачити в місті Лева
-
16:03Шиканемо, Ігри патріотів і Форт Буаяр: ностальгійна добірка улюблених передач 2000-х
-
14:00Подарунки мамі на День матері: 15 ідей, що подарувати найріднішій
-
11:45Популярні хіти Rammstein зіграли на українських інструментах: ефектне відео
-
10:36День матері 2019: дата, коли свято, історія і традиції в Україні
-
08:52Фахівці розповіли про несподівану користь байдикування
- 02 травня
-
22:52У бороданів більше шансів отримати згоду на секс, і ось чому
-
20:55Чому лікарі не рекомендують заміняти медом цукор
-
18:35В Україні зросла середня зарплата: хто і де заробляє найбільше
-
17:11Складено рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду