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Дональд і Меланія Трамп здивували публіку своїм поцілунком

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Дональд і Меланія Трамп - фото 1
Дональд і Меланія Трамп / Getty

У середу, 16 травня, несподіваний прояв ніжних почуттів продемонстрували Дональд і Меланія Трамп на щорічному гала-вечорі в честь історичної асоціації Білого дому.

Заснована ще за часів Жаклін Кеннеді, ця організація відзначала своє 58-річчя в компанії членів фонду, президента і першої леді країни.

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Так, під час заходу гості помітили, що тривала криза в стосунках пари пройшла. Крім вишуканих образів, Дональд і Меланія відверто демонстрували ніжні емоції і "жвавість" своїх почуттів. Несподіваний поцілунок в розпалі вечора – тому в підтвердження.

Дональд і Меланія Трамп здивували публіку - фото 327899
Дональд і Меланія Трамп здивували публіку

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