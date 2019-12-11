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Time назвав людину року: нею стала юна Грета Тунберг

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Грету Тунберг визнали людиною року за версією Time - фото 1
Грету Тунберг визнали людиною року за версією Time / gettyimages

Грета Тунберг, 16-річна школярка й екоактівістка, стала людиною року за версією Time. "Сила юності" – свідчить напис на обкладинці, де Грета зображена на березі океану. Знімала активістку фотограф Євгенія Арбугаєва.

"Це був рік, коли кліматична криза вийшла з-за лаштунків і опинилася в центрі уваги, з навколишнього політичного шуму він став світовим порядком денним, і ніхто не зробив для цього більше, ніж Грета Тунберг", – пишуть Time.

Більше: Хто така Грета Тунберг і чому про неї всі говорять: промовисті факти про юну активістку

Нагадаємо частину промови Грети Тунберг, яку вона виголосила під час щорічного економічного форуму в Давосі: "Я хочу, щоб ви створювали паніку. Я хочу, щоб ви відчували страх, який я відчуваю кожен день. І я хочу, щоб ви діяли".

Тунберг – не лідер якоїсь політичної партії або адвокатської групи. Вона не перша, хто б'є на сполох з приводу кліматичної кризи, і вона не найкваліфікованіша, щоб цю проблему вирішити. Вона не вчений і не політик. У неї немає доступу до традиційних важелів уваги: ​​вона не мільярдер, не принцеса, не поп-зірка і навіть не доросла. Вона звичайна дівчинка-підліток, яка набралася сміливості сказати правду і стала іконою свого покоління, – так пише про Грету Time.

Нагадаємо, раніше Грету висували на Нобелівську премію миру, а Леонардо Ді Капріо назвав її лідером нашого часу.

Читайте також: Сімпсони передбачили промову Грети Тунберг ще у 2007 році: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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