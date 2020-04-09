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Toyota випустила ідеальний автомобіль для жінок

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Toyota Passo Moda Charm створена спеціально для жінок - фото 1
Toyota Passo Moda Charm створена спеціально для жінок

В Японії стартував продаж Toyota Passo Moda Charm – особливої ​​версії міського хетчбека, призначеної для жінок. Автомобілі спецсерії доступні у кольорі Juicy Pink Metallic і відрізняються від стандартної моделі "стильним" оформленням екстер'єру та інтер'єру.

Модель Passo Moda Charm отримала оббивку сидінь зі шкірозамінника з контрастними вставками та водійське крісло з підігрівом. Новинка доступна не тільки у рожевому кольорі, але і в гендерно-нейтральних – бежевому, білому, зеленому і червоному кольорах.

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У рух хетчбек призводить трициліндровий "атмосферник" об'ємом 1,0 літра, який видає 69 кінських сил і 92 Нм крутного моменту. Пару йому складає варіатор.

Toyota випустила ідеальний автомобіль для жінок - фото 397099
Toyota випустила ідеальний автомобіль для жінок - фото 397098

Ціни на Toyota Passo Moda Charm стартують від 1 617 000 ієн. До України ця модель не приїде.

Toyota випустила ідеальний автомобіль для жінок - фото 397097
Toyota випустила ідеальний автомобіль для жінок - фото 397100

Нагадаємо, що раніше експерти назвали найкращий автомобіль року. Підбито підсумки премії World Car of the Year-2020 ("Всесвітній автомобіль року – 2020"): переможцем став кросовер Kia Telluride. У шорт-лист також входили дві моделі Mazda – CX-30 і Mazda3. Kia і Mazda перемогли і в другорядних номінаціях. Наприклад, "Міським автомобілем року" назвали електричний Kia Soul EV, а Mazda3 взяла приз за найкращий дизайн. Porsche Taycan своєю чергою отримав відразу дві нагороди: "Преміальний автомобіль року" і "Спорткар року".

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Джерело: Motor
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