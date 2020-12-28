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Toyota розпочала продаж компактного електрокара, який менший за Smart

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Toyota Minuscule EV - фото 1
Toyota Minuscule EV / motor1

У Японії стартував продаж нового електрокара Toyota Minuscule EV. Потужність авто становить 12 к.с., а вага – 690 кг. Виробник заявляє, що машина може проїхати 150 км без підзарядки.

Попри відсутність у сучасній лінійці Toyota повністю електричних авто, останнім часом японський бренд робить все більше кроків у бік розробки EV.

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Приблизно за 16 тисяч доларів японці тепер можуть купити 690-кілограмовий двомісний автомобіль з переднім приводом і електромотором на 12 к.с. потужності і 56 Нм крутного моменту. Виробник заявляє, що запас ходу авто становить 150 км, і незабаром його можна буде збільшити. Максимальна швидкість авто становить 60 км/год і ця модель призначена в основному для міських поїздок.

Для зниження ваги Minuscule EV всі зовнішні панелі авто зроблені з пластику, що робить модель схожою з триколісним електрокаром Toyota i-Road. Правда, на відміну від цієї моделі новий електрокар трохи більший у розмірах. Але все ще менший, ніж крихітний Smart ForTwo.

Toyota розпочала продаж компактного електрокара, який менший за Smart - фото 440926
Toyota розпочала продаж компактного електрокара, який менший за Smart - фото 440925
Toyota розпочала продаж компактного електрокара, який менший за Smart - фото 440930
Toyota розпочала продаж компактного електрокара, який менший за Smart - фото 440929
Toyota розпочала продаж компактного електрокара, який менший за Smart - фото 440931
Toyota розпочала продаж компактного електрокара, який менший за Smart - фото 440927
Toyota розпочала продаж компактного електрокара, який менший за Smart - фото 440928

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Джерело: motor1
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