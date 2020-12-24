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Названі найкращі міські автомобілі на ринку України

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Mazda 2 - фото 1
Mazda 2 / drive

У міському режимі їзди дуже важливо, щоб машина була не тільки практичною і компактною, але й економною. Експерти склали рейтинг автомобілів, які ідеально підходять під ці характеристики.

До рейтингу потрапили не тільки нові, але й старі автомобілі, які з роками не втратили привабливості для покупців. Всі автомобілі відрізняються практичністю, крутим дизайном, а найголовніше – поломки в них, це рідкісне і незначне явище.

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Hyundai i30

Надійний і практичний хетчбек в стильному дизайні. У нього місткий і салон, для великої родини, і багажник. Вартість нового автомобіля стартує від 450 тис. грн, б / у модель можна знайти за більш скромну суму. Наприклад, машина 2018 року випуску з пробігом близько 20 тисяч км, обійдеться своєму новому власнику в 378 тис. грн.

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Audi A3

Сьогодні Audi A3 відсутня на автомобільному ринку України. Німецький бренд виключив її з каталогів продажу для нашої країни. Але не варто впадати у відчай, є гідні пропозиції на ринку старих машин. Якщо знайдете цей хетчбек третього покоління десь, майте на увазі, що вони, як правило, вимагають ремонту і коштувати мають до 308 тис. грн.

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Mazda 2

У багатьох країнах заслужила репутацію надійного міського авто. В Україні ж це доволі рідкісна модель, яку не знайдеш в салонах. Але можна підібрати гідний б / у варіант, вартістю від 297 тис. грн.

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Джерело: obozrevatel
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