Названі найкращі міські автомобілі на ринку України

У міському режимі їзди дуже важливо, щоб машина була не тільки практичною і компактною, але й економною. Експерти склали рейтинг автомобілів, які ідеально підходять під ці характеристики.

До рейтингу потрапили не тільки нові, але й старі автомобілі, які з роками не втратили привабливості для покупців. Всі автомобілі відрізняються практичністю, крутим дизайном, а найголовніше – поломки в них, це рідкісне і незначне явище.

І ще: Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

Hyundai i30

Надійний і практичний хетчбек в стильному дизайні. У нього місткий і салон, для великої родини, і багажник. Вартість нового автомобіля стартує від 450 тис. грн, б / у модель можна знайти за більш скромну суму. Наприклад, машина 2018 року випуску з пробігом близько 20 тисяч км, обійдеться своєму новому власнику в 378 тис. грн.

Audi A3

Сьогодні Audi A3 відсутня на автомобільному ринку України. Німецький бренд виключив її з каталогів продажу для нашої країни. Але не варто впадати у відчай, є гідні пропозиції на ринку старих машин. Якщо знайдете цей хетчбек третього покоління десь, майте на увазі, що вони, як правило, вимагають ремонту і коштувати мають до 308 тис. грн.

Mazda 2

У багатьох країнах заслужила репутацію надійного міського авто. В Україні ж це доволі рідкісна модель, яку не знайдеш в салонах. Але можна підібрати гідний б / у варіант, вартістю від 297 тис. грн.

Це цікаво: Lexus представила гібридні санчата з "нескінченним багажником"