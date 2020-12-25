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Чотири покоління Fiat 500 зійшлися у гонці на треку: епічний поєдинок

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У гонці порівняли 4 покоління Fiat 500 - фото 1
У гонці порівняли 4 покоління Fiat 500

Журналісти Motor1 Italia вивели на трек чотири екземпляри Fiat 500 різних поколінь, щоб вони поборолися у дрег-гонці. Найшвидшим на дистанції 400 метрів очікувано став 500e EV 2020 року. Але відео поєдинку ми все одно наполегливо рекомендуємо глянути!

Переможець гонки, електричний Fiat 500, оснащений 120-сильним електромотором і тяговою батареєю на 42 кіловат-години. Розгін з місця до "міських" 50 кілометрів на годину займає в електрокара 3,1 секунди, а максимальна швидкість складає 150 кілометрів на годину. Вже з перших секунд гонки він впевнено відірвався від своїх переслідувачів і фінішував першим.

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Останнім фінішну пряму перетнув найстарший учасник, Nuova 500, який сходив з конвеєра з 1957 по 1975 роки. Втім, в гонці не брав участі Fiat 500 Topolino (1936-1955 роки), цей екземпляр журналістам знайти не вдалося.

Несподіванкою стало те, що Fiat Cinquecento, виробництво якого припинили у 1998 році, витримав конкуренцію з моделлю третього покоління, випуск якої почався майже десять років по тому, у 2007 році.

У 2017 році модель Fiat 500 відсвяткувала 70-річний ювілей. На честь цієї події Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку включив у свою колекцію оригінальний хетчбек Fiat 500 у модифікації F, однієї з найпопулярніших і успішних в історії моделі, яка випускалася з 1965 по 1972 роки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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